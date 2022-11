Mercato : le Real Madrid a pris sa décision pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le Portugal débute sa Coupe du Monde à 17 heures avec un choc face au Ghana. Une rencontre où on attendra beaucoup de Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs mois, les médias lusitaniens doutent du footballeur de 37 ans, relégué au second plan à Manchester United. Mais depuis quelques jours, le vent a semble-t-il tourné et on croit de nouveau en lui au pays. D'autant que le quintuple Ballon d'Or joue très gros durant ce Mondial. Outre le fait qu'il s'agisse certainement de sa dernière Coupe du Monde, CR7 veut porter haut le Portugal tout en brillant individuellement.

Libéré, délivré de Man Utd

Ce qui est essentiel pour un joueur libéré de son contrat à Manchester United depuis mardi. Sans club, CR7 sait qu'il doit prouver qu'il est toujours au top sportivement. D'autant qu'il a aussi terni son image ces derniers mois en étant en conflit avec Erik ten Hag et Manchester United. Son interview donnée à Piers Morgan n'a pas été appréciée par tout le monde. Certains y voyaient un manque de respect pour son club. D'autres estimaient que le timing n'était pas très bon. Qu'importe, Cristiano Ronaldo, qui compte quelques soutiens dans son camp, n'est plus chez les Mancuniens.

Mais où va-t-il jouer ? Depuis l'annonce de son départ, les rumeurs se sont multipliées. On l'a ainsi annoncé du côté de Chelsea. Puis le Telegraph a assuré que ce n'était pas une piste envisagée cet hiver. Puis, son nom a été lié au FC Barcelone. Au Portugal, on a évoqué la possibilité qu'il puisse évoluer avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Toutefois, Marca a annoncé hier qu'il n'avait que deux pistes à l'heure actuelle. La première mène à Newcastle. L'écurie dont le propriétaire est Saoudien a les moyens financiers d'assumer son arrivée et tout ce qu'elle pourrait coûter.

CR7 viserait le Real Madrid

Le média ibérique indique qu'Al-Nassr est également prêt à offrir une fortune pour accueillir l'ancien joueur de la Juventus. Un élément dont l'avenir fait encore couler de l'encre ce jeudi matin. En effet, Defensa Central révèle que CR7 est prêt à tout pour revenir au Real Madrid. Il a été proposé par son agent Jorge Mendes, qui estime qu'il peut être une bonne solution offensive pour les Merengues. Carlo Ancelotti n'a jamais caché qu'il n'avait pas assez d'alternatives en attaque cette saison, entre les blessures de Karim Benzema et les départs de Luka Jovic et Borja Mayoral.

Libre, Cristiano Ronaldo, dont le désir serait de retourner dans la capitale espagnole selon DC, pourrait arriver gratuitement et être une solution plus qu'intéressante pour suppléer KB9. Le média ibérique ajoute même qu'à Valdebebas, on a indiqué que la star portugaise était prête à réduire son salaire de moitié pour revenir au sein de la Casa Blanca. L'idée d'un retour de CR7 a donc été soumise aux Madrilènes. Certains supporters du Real Madrid se sont d'ailleurs enflammés sur les réseaux sociaux, eux qui souhaitent qu'il revienne pour au moins six mois voire plus selon AS.

Les Madrilènes ont exclu un retour

Mais les champions d'Espagne n'envisagent pas un come-back de Cristiano Ronaldo, assure Defensa Central. Le média ibérique explique que Florentino Pérez a exclu cette option. D'autant que cela pourrait déstabiliser son vestiaire et laisser moins de place aux jeunes joueurs. Il estime que CR7 a fait son temps à Madrid et qu'il n'entre pas dans le projet mis en place. Carlo Ancelotti serait d'ailleurs d'accord avec son patron. AS confirme l'information et indique : «Cristiano ne reviendra pas au Real Madrid. Le club exclut catégoriquement l'éventuel retour du Portugais. Benzema sera prêt après la pause de la Coupe du monde pour jouer contre Valladolid le 30 décembre».

Un proche du club a d'ailleurs confié au sujet de cette rumeur. «Cela n'aurait pas de sens dans notre projet sportif». Le footballeur de 37 ans ne devrait donc pas porter à nouveau le maillot madrilène. «Le rêve du retour de Cristiano, partagé sur les réseaux sociaux par de nombreux supporters du Real Madrid, restera tout simplement une option chimérique impossible à réaliser. Cristiano terminera sa carrière professionnelle loin du Real Madrid. La décision est définitive. il n'y a pas de retour en arrière», conclut AS. Le débat est clos !

