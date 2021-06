Euro 2020, Équipe de France : l'Allemagne a prévu un plan anti-Mbappé !

La suite après cette publicité

Championne du monde en 2014, l’Allemagne s’est ridiculisée quatre ans plus tard en Russie en ne passant même pas le premier tour. À l’occasion de cet Euro 2020 disputé en partie à domicile, la Nationalmannschaft de Joachim Löw veut donc plus que jamais se rattraper et offrir une sortie digne de ce nom à son sélectionneur. Mais les Allemands auront fort à faire, malgré un format de la compétition qui permet d’éviter les gros crashes chez les grosses nations (les 2 premiers des 6 poules qualifiés plus les quatre meilleurs troisièmes).

Opposée entre autres aux champions du monde en titre français et aux champions d’Europe en titre portugais, l’Allemagne va devoir sortir le grand jeu. Et ça commence ce soir face aux Bleus. Pour espérer l’emporter, Löw devrait miser sur un 3-4-3 selon les médias locaux. Un système tactique qui, selon Bild, doit permettre aux partenaires de Joshua Kimmich de mettre en place un plan anti Mbappé.

Mbappé attendu au tournant

Les Allemands se souviennent sans doute encore de la prestation du natif de Bondy lors du huitième et du quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone et au Bayern Munich. Inarrêtable lorsqu’il a des espaces, Mbappé sera l’homme que les Germaniques voudront contenir. Le quotidien explique que la stratégie allemande se fera en deux étapes. La première phase sera initiée par le trio d’attaque Havertz-Müller-Gnabry et visera essentiellement Paul Pogba. Le but ? Serrer le joueur de Manchester United pour l’empêcher d’utiliser sa qualité de passe pour lancer Mbappé dans la profondeur.

Enfin, la deuxième phase consiste à serrer Mbappé dès qu’il prend le ballon. Positionné sur son côté gauche, le Français sera marqué par Kimmich et ce marquage sera doublé par l’arrivée d’un des trois défenseurs axiaux, a priori Ginter qui joue axe droit. L’objectif est de prendre le numéro 10 tricolore en tenaille et le pousse à s’excentrer au maximum sur l’aile, tout en l’empêchant de lancer ses sprints. Et s’il parvient quand même à repiquer dans l’axe, Gündogan sera là pour venir prêter main-forte au duo Kimmich-Ginter. Mbappé est prévenu : il sera très attendu ce soir !

