LdC : Samir Nasri tacle le PSG

Hier soir, Samir Nasri s’est assis dans son fauteuil de consultant du Canal Champions Club pour suivre et analyser la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Malgré la victoire 2 à 0 du club de la capitale, l’ancien joueur de l’OM, Arsenal et Manchester City n’a pas été emballé par ce qu’il a vu.

La suite après cette publicité

«Ce que je ne comprends pas, moi, c’est qu’on est au mois de février, et que Luis Enrique, sa philosophie c’est d’avoir beaucoup plus de maîtrise de balle. Au mois de février, contre une équipe qui effectue un pressing pendant 45 minutes assez haut, le PSG n’a pas de solution et il faut que l’entraîneur leur tire les oreilles un petit peu à la mi-temps pour qu’ils puissent rectifier le tir. Face au Real Madrid ou face à Manchester City, ça ne passera pas. Face au Bayern, peut-être.» Le message est passé.