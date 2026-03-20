Le petit frère d’un international français signe pro à Rennes

Après Nordan Mukiele, le petit frère de Nordi lancé en L1 par Franck Haise et même buteur face à Nice ce mois-ci (0-4), le Stade Rennais a fait un nouvel heureux dans la famille d’un autre international tricolore. Cette fois, c’est le petit frère d’Adrien Truffert (1 sélection), Florian, qui a paraphé son premier contrat pro avec le club breton. Le milieu de 19 ans est désormais lié jusqu’en 2029 aux Rouge et Noir.

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«C’est un moment particulier pour moi aujourd’hui, je ressens beaucoup de bonheur. Ce premier contrat est une étape importante de franchie, mais je sais qu’il y en aura de nombreuses à venir. Je rejoins le même monde que mon frère, j’en suis très fier», a-t-il confié dans un communiqué publié par le club. Denis Arnaud, directeur de l’Académie, s’est également réjoui de cette nouvelle : «C’est toujours une grande fierté pour tous les membres de l’Académie lorsqu’un joueur signe son premier contrat professionnel. Florian fait partie des joueurs qui, par leur travail et leur abnégation, réussissent à atteindre leurs objectifs. Ce premier contrat est tout à fait mérité. Il n’a jamais rien lâché, malgré les blessures notamment.»