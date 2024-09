Bayern, PSG, FC Barcelone : l’avenir de Joshua Kimmich est enfin réglé

«Il y a eu un premier échange sur une prolongation de contrat avec Joshua. Ce fut une conversation très bonne et positive. Nous aurons d’autres discussions. Je pense que la perception générale en Allemagne ne lui rend pas vraiment justice. Joshua a été un joueur important pour le FC Bayern pendant de nombreuses années et devrait continuer à l’être à l’avenir». Tels étaient les propos du directeur sportif du Bayern Munich Max Eberl en début de saison.

Il faut dire que ces derniers mois, il a clairement été question d’un départ du joueur allemand. Le PSG mais surtout le FC Barcelone étaient ainsi très intéressés par ses services. Avec un bail expirant en 2025, c’était une opportunité de marché alléchante pour bien des clubs. Et si on utilise le passé, c’est parce que les dernières informations et déclarations des parties concernées vont clairement dans le sens d’une prolongation.

Prolongation en vue

« Musiala devrait devenir l’un des visages du futur projet du Bayern, comme Kimmich, Pavlović et Stanišić. Nous voulons gagner la Ligue des champions et les titres nationaux », a ainsi confirmé Max Eberl à Sky Sport Germany. Mais le joueur a aussi pris la parole. « Je suis disponible pour négocier avec le club. C’est toujours bon d’entendre le soutien du club. Je profite du moment. C’est important de gagner les matchs », a ainsi confirmé le milieu-latéral germanique.

De quoi mettre fin aux spéculations concernant l’avenir du joueur de 29 ans. Comme révélé en exclusivité par nos soins fin juillet, le PSG avait ainsi déjà discuté avec le club bavarois et avec l’entourage du joueur, sans suite, notamment parce que le joueur voulait rester au moins une saison supplémentaire en Bavière. Et on dirait bien que l’opportunité ne se représentera plus…