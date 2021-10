Italie-Belgique : Gianluigi Donnarumma est rentré dans l'histoire du football italien

Battue par l'Espagne (1-2) mercredi dernier après 37 victoires consécutives, la Nazionale s'est rattrapée ce dimanche à l'occasion de la petite finale de la Ligue des Nations. Vainqueurs de la Belgique (2-1) grâce aux réalisations de Barella et Berardi, les champions d'Europe en titre achèvent cette compétition à la troisième place, avant la grande finale entre l'Espagne et la France (20h45). Titulaire et capitaine à l'occasion de ce succès, Gianluigi Donnarumma est par ailleurs rentré dans l'histoire du football italien.

À 22 ans, 7 mois et 15 jours, le portier du Paris Saint-Germain est ainsi devenu le plus jeune Italien à porter le brassard de la Squadra Azzurra depuis Gianni Rivera qui l'avait porté le 18 avril 1965 à 21 ans et 8 mois contre la Pologne. Moins précoce que son illustre aîné, l'ancien dernier rempart de l'AC Milan reste, malgré tout, le plus jeune capitaine de l'Italie depuis plus de cinquante ans. Historique.