Andy Delort débarque à Nantes !

Un mercato ambitieux pour le FC Nantes. Cet hiver, les Canaris ont mis la main au portefeuille pour se renforcer. Ainsi, Florent Mollet (31 ans) a débarqué de Schalke 04 tandis que Jaouen Hadjam (19 ans) est arrivé du Paris FC. De son côté, le défenseur central João Victor (24 ans) vient en prêt de Benfica. Trois ajouts qualitatifs auxquels s’ajoute Andy Delort.

L’attaquant international algérien de 31 ans a connu un début de saison compliqué à Nice malgré des statistiques honorables (7 buts et 1 offrande en 18 matches disputés). Doucement sorti des plans des Aiglons, il en avait été l’un des joueurs clefs la saison dernière avec 20 réalisations et 5 passes décisives en 40 rencontres.

Un prêt avec option d’achat obligatoire

Alors que nous vous avons fait part des négociations avancées il y a deux semaines entre Nantes et Nice, le dossier s’est complexifié, mais arrive finalement à son terme. Un accord a été trouvé pour un prêt avec option d’achat obligatoire. Une bonne nouvelle pour le joueur qui va pouvoir retrouver ses sensations avec le FC Nantes.

Les Aiglons ont annoncé le départ de leur attaquant : «Après une saison et demie à l’OGC Nice, Andy Delort (31 ans) terminera l’exercice au FC Nantes. L’attaquant est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison chez l’actuel 13e de Ligue 1 Uber Eats. Arrivé sur la Côte d’Azur au mois d’août 2021, Andy Delort a inscrit 25 buts en 55 rencontres officielles avec le maillot rouge et noir, dont 7 cette saison. L’OGC Nice lui souhaite bonne chance sous les couleurs nantaises.» Il portera le numéro 99 et a signé jusqu’à l’été 2025 avec Nantes.