Quand Naples torpillait le transfert de Pepe Reina au PSG

Pepe Reina a une longue carrière derrière lui. À 38 ans, le portier espagnol garde maintenant les cages de la Lazio où il est titulaire devant Strakosha, après des passages à Naples, Milan et Aston Villa. Dans les colonnes de L'Equipe, il affirme qu'à l'été 2017, il a eu la possibilité d'aller au PSG mais le président De Laurentiis a mis son veto et le gardien ne rejoindra finalement jamais la capitale française.

«Il y a eu la possibilité, mais ça n’a finalement pas pu se faire. Naples n’avait pas voulu me vendre à ce moment-là et je n’avais pas pu aller au PSG. L’été dernier, c’est vrai qu’il y a eu des rumeurs. Mais en 2017, il y avait une offre écrite, qui a été rejetée.» Il aurait eu comme concurrents Kevin Trapp et Alphonse Areola qui se battait pour la place de numéro un sous la houlette d'Unai Emery.