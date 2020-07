OL-Royal Antwerp : les compositions officielles !

L'Olympique Lyonnais peaufine ses préparatifs. En déplacement à Anvers, les Gones défient le Royal Antwerp à l'occasion de leur sixième et dernier match de préparation ce vendredi à 16 heures. Une rencontre qui doit permettre aux hommes de Rudi Garcia de monter en puissance avant le finale de Coupe de la Ligue BKT face au PSG le 31 juillet à 20h45 (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site). Il s'agit, qui plus est, d'un adversaire d'un certain standing car celui que l'on surnomme The Great Old a terminé quatrième de Jupiler Pro League cette saison et doit encore disputer une finale de Coupe de Belgique face au Club Bruges le 1er août.

Pour ce match, Rudi Garcia aligne un 5-3-2 avec le retour d'Anthony Lopes dans les buts et une défense composée de Léo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Marçal et Maxwel Cornet. Le milieu s'articule autour de Thiago Mendes, Bruno Guimarães et Houssem Aouar. Devant, Memphis Depay est associé à Moussa Dembélé. Du côté du Great Old, Davor Matijas est le dernier rempart. Il sera protégé par un secteur défensif constitué de Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Júnior Pius et Aurélio Buta. Dans le cœur du jeu, on retrouve Martin Hongla, Birger Verstraete, Simen Jukleröd, Lior Refaelov et Ivo Rodrigues. Dieumerci Mbokani mènera, lui, l'attaque.

Les compositions des équipes :

Royal Antwerp : Matijas - De Laet, Seck, Pius, Buta - Hongla, Verstraete - Jukleröd, Refaelov, Rodrigues - Mbokani.

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - Thiago Mendes, Guimarães, Aouar - Memphis, Dembélé.