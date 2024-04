Didier Deschamps raconte sa routine sportive

Depuis 2022, les écoles proposent le dispositif 30 minutes d’activité physique quotidienne. L’objectif est de dynamiser les enfants et les habituer à une activité sportive. Invité à l’école Jean-Macé à Nice, le sélectionneur Didier Deschamps est venu pour mettre en lumière le programme, comme le souligne Le Parisien. Il loue l’initiative de l’État en admettant «que ça fait baisser la pression, tout le monde revient et ça repart».

Le champion du monde 1998 a aussi évoqué sa propre routine sportive auprès des enfants et observateurs. «Moi c’est bien plus qu’une demi-heure sauf quand je suis en déplacement. Le corps et la tête sont tellement habitués à l’activité sportive… certes à une autre intensité et niveau. Mais dans ma tête, j’en ai besoin», a assuré le sélectionneur français.