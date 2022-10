Kylian Mbappé va devenir le footballeur le mieux payé du monde !

Son ascension aura été fulgurante aussi bien sportivement que financièrement. S'il n'a pas encore le nombre de Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, Kylian Mbappé va en tout cas toucher bien plus d'argent que les deux stars du ballon rond cette saison. Selon le magazine Forbes qui a publié une étude ce vendredi, l'attaquant du PSG va toucher 131 M€ sur la saison 2022-2023 et devenir le joueur le mieux payé du monde détrônant CR7 et La Pulga qui étaient en tête de ce classement depuis 8 ans maintenant.

La suite après cette publicité

En plus de ces 131 millions, il faudra aussi ajouter les commissions d'agent liés aux différents contrats qu'il a signés. Le média américain explique d'ailleurs que KM7 va toucher prochainement 113 millions d'euros liés à ses activités sportives mais aussi 18 millions d'euros grâce à ses partenariats extra-sportifs (ses sponsors donc). Une belle somme qui lui permet de devancer Lionel Messi et ses 65 M de salaires ainsi que ses 55 M de sponsors.

Erling Haaland fait une entrée remarquée

Le podium est complété par Cristiano Ronaldo qui va percevoir une jolie somme de 102 millions d'euros. Petite particularité cependant pour le quintuple Ballon d'Or puisqu'il est le seul joueur de ce classement à toucher plus d'argent grâce à ses sponsors que grâce à son salaire avec Manchester United. S'il les Red Devils versent 40 millions au Portugais, ses différents sponsors payeront 60 millions cette année. Derrière, on retrouve un autre joueur du PSG. Après Messi et Mbappé, c'est... Neymar qui occupe la 4ème place du classement avec 89 millions sur la saison (56 M de salaires + 33 M de sponsors).

Outre la présence de Mohamed Salah à la cinquième place (53 millions, 35 M de salaires + 18 M de sponsors), ce classement présente la particularité de voir un nouveau visage. Et ce n'est pas n'importe qui. Avec son gros transfert de l'été direction Manchester City, Erling Haaland fait une entrée fracassante dans le top 10. Le Norvégien occupe la 6ème place avec un salaire de 40 millions d'euros (36 M de salaires + 4 M de sponsors). Robert Lewandowski (35 millions, 27 M de salaires + 8 M de sponsors), Eden Hazard (31 millions, 27 M de salaires + 4 M de sponsors), Andres Iniesta (30 millions, 25 M de salaires + 5 M de sponsors) et Kevin De Bruyne (29 millions, 25 M de salaires + 4 M de sponsors) complètent ce top 10.