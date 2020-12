Liga : le FC Barcelone roule sur Valladolid

En cette fin de soirée, le FC Barcelone, du côté de Valladolid, et Villarreal, qui recevait l'Athletic Bilbao, terminaient ce mardi la fin de cette première partie de la quinzième journée de Liga. Plus tôt dans la journée, en s'imposant sur le terrain de la Real Sociedad, l'Atlético Madrid a récupéré la première place du championnat espagnol. Du côté du Barça, on innovait. Ronald Koeman nous offrait une composition proche du 3-5-2 avec un Clément Lenglet qui retrouvait ses aises et un Lionel Messi qui se retrouvait plus entouré afin de combiner dans les petits espaces. Antoine Griezmann n'était pas titulaire au coup d'envoi de cette partie.

Mais c'est bien un Français qui allait débloquer le score. Clément Lenglet était à la réception d'un centre de Lionel Messi. Esseulé, le Français n'avait plus qu'à ajuster sa reprise de la tête (0-1, 22e). Avant, le génial Argentin n'avait pas trouvé le cadre d'une belle frappe enroulée (7e) ou trouvait Jordi Masip sur une frappe qui semblait aller se loger sous la barre transversale (21e). Moins d'un quart d'heure plus tard, les Catalans allaient doubler la mise. Bien servi par Messi, Dest centrait et Braithwaite coupait bien (0-2, 35e). En face, c'était relativement faible. Valladolid tentait bien sa chance en contre, mais de mauvais choix ou une technique défaillante empêchaient les locaux de se présenter devant Ter Stegen. À la pause, les Blaugranas menaient logiquement.

Messi se joint à la fête

Au début de la seconde période, il n'a pas fallu attendre dix minutes pour voir les Barcelonais se montrer dangereux. Sur un centre de Jordi Alba, Martin Braithwaite est trouvé au point de penalty. Malheureusement, la reprise de l'ex du TFC ne trouve pas le cadre (51e). Après c'était la mission pour faire marquer Lionel Messi mais ni Alba (56e) ni De Jong (59e) n'y arrivaient. Finalement ce qui devait arriver arriva. Sur une belle action, Pedri transmettait à la Pulga dans la surface d'une belle talonnade et Messi n'avait plus qu'à gagner son duel (0-3, 65e).

Les locaux s'enhardissaient alors et Ter Stegen dû s'employer par deux fois devant Orellana puis Perez (72e). Avec les changements de part et d'autre et l'avance large du FC Barcelone, le rythme se ralentissait peu à peu. Roque Mesa n'était pas loin, d'une frappe enroulée, de trouver le cadre (88e). Messi, lui, qui a dépassé le record de Pelé avec 664 but marqués pour le Barça, trouvait le poteau (90e +2). Avec cette belle victoire que l'on espère pleine de promesses, les Catalans remontent à la cinquième position de Liga avec huit points de retard sur les Colchoneros, qui comptent un match en moins.