FC Barcelone : Lionel Messi bat le record de Pelé !

Ce mardi soir, pour la quinzième journée de Liga, Lionel Messi avait l'occasion, avec le FC Barcelone sur la pelouse de Valladolid, de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football mondial. En effet, en marquant un but, il deviendrait, avec 664 buts le joueur qui aura marqué le plus de buts pour un seul club devant le Brésilien Pelé.

En seconde période, alors que le Barça menait deux buts à zéro, tous ses coéquipiers ont essayé de le faire marquer. Mais ni Frenkie de Jong, ni Jordi Alba n'y parvenaient. Finalement, après l'heure de jeu, sur un beau service de Pedri, l'Argentin allait battre enfin Jordi Masip, le portier de Valladolid. Voilà donc encore Messi dans l'histoire.