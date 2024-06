Quel onze pour la France face à l’Autriche ?

Nous y sommes ! L’Euro 2024 va débuter ce vendredi soir, avec l’entrée en lice du pays hôte, l’Allemagne, opposé à l’Ecosse. Pour l’équipe de France, cela débutera lundi avec un duel face à l’Autriche. A quoi ressemblera le visage des Bleus de Didier Deschamps ? La préparation a été un peu tronquée par quelques absences notables, entre les blessures contractées durant la fin de saison, les petits coups reçus et les méformes constatées. Cela touche quelques joueurs majeurs, comme Kylian Mbappé, ménagé.

A priori, Didier Deschamps pourra compter sur un groupe solide, à défaut d’être au complet. Les doutes escortent aussi des joueurs comme Tchouaméni et Coman. Rabiot semble lui apte, alors qu’il avait précédemment raté les deux matches de préparation contre le Luxembourg et le Canada. Quant au schéma tactique, il paraît être en évolution, le sélectionneur Didier Deschamps étant disposé à revenir à un 4-3-3 qui replacerait Antoine Griezmann dans un rôle hybride dans l’entrejeu.

A quoi va ressembler le premier onze de la compétition ? En attendant de découvrir les choix de Didier Deschamps, nous vous proposons de composer la meilleure équipe possible, en tenant compte, si possible, des états de forme de chaque joueur. Avec notre fonctionnalité, vous pouvez vous amuser à choisir votre propre onze de départ (en cliquant sur le bouton "fais ton 11" juste au-dessus). Schéma tactique, joueurs, il est possible de tout personnaliser, et ainsi d’aligner le onze qui vous plaît le plus.

Les options sont forcément nombreuses, que ce soit en défense centrale, où Saliba pourrait créer la surprise, au milieu de terrain, où le retour de N’Golo Kanté rebat les cartes, ou en attaque, où le positionnement idéal de Kylian Mbappé fait toujours débat. Lundi, nous publierons le onze qui a rallié le plus de suffrages. Sera-t-il celui choisi par Didier Deschamps ? C’est là une autre histoire.