Alexis Sanchez a passé sa visite médicale

Arrivé hier dans la cité phocéenne, Alexis Sanchez (33 ans) devait passer sa visite médicale avant d’être considéré comme un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille.

Eh bien c’est chose faite ! RMC Sport annonce que le Chilien a passé avec succès les tests médicaux et qu’il a ensuite signé son contrat. Il ne manque plus que l’officialisation et sa conférence de presse de présentation.