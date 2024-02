Le clan Mbappé hésite encore pour Madrid

Kylian Mbappé prépare doucement mais sûrement son déménagement à venir vers Madrid. L’attaquant ne va pas renouveler son contrat avec le PSG et va s’engager avec les Merengues, ce que nous vous révélions le 7 janvier. Il laisse son clan, et notamment sa mère Fayza Lamari, gérer son futur emménagement. D’après Relevo, cette dernière était présente dans la capitale espagnole ces derniers jours, en compagnie de personnes du premier cercle du joueur, pour visiter plusieurs logements.

La suite après cette publicité

Il s’agit de prendre le maximum d’informations liées à la sécurité, à la proximité de certains lieux comme Valdebebas, avant de choisir le bon endroit. Plusieurs options se dégagent comme le quartier de la Moraleja, où habite Vinicius par exemple. Il a l’avantage d’être à 5 minutes du centre d’entraînement du Real Madrid et a la préférence de l’entourage du champion du monde. La Finca, quartier privatisé de Madrid où loge Courtois et situé plus au nord à proximité de l’aéroport, est une autre option.