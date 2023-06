Juventus : les premiers choix d’un mercato décisif

La suite après cette publicité

Une saison à oublier. Entre un début d’exercice cauchemardesque, les retraits de points et les polémiques quasi-permanentes qui ont soûlé Massimiliano Allegri, la Juventus Turin ne gardera pas un grand souvenir de la cuvée 2022-2023. Vite se projeter pour mieux oublier, voilà la mission de la direction turinoise, qui a déjà pris une première décision d’importance : celle de conserver sur son banc de touche le tacticien italien âgé de 55 ans.

Enormément critiqué cette saison pour ses choix tactiques et son manque de continuité dans ses onze de départ, il s’est accroché et semble bien décidé à rester, appuyé sur un solide contrat (jusqu’en 2025). Le nom d’Igor Tudor a beaucoup alimenté les gazettes italiennes mais Sky Italia assure que le maintien d’Allegri n’a jamais été remis en cause en plus haut lieu. La non-qualification en Ligue des Champions (la Juve est finalement classée 7e de Serie A) fait évidemment du mal aux finances, et il faut se résoudre à ne pas prolonger Angel Di Maria, officialisé par l’Argentin, ou à laisser repartir Leandro Paredes à Paris. Pas une mauvaise nouvelle puisque le milieu de terrain n’avait pas convaincu.

Une dernière tentative pour Adrien Rabiot

Il faudra s’appuyer sur 4 à 5 nouveaux jeunes issus de la Primavera comme l’attaquant turc Kenan Yildiz, mais aussi tenter de retenir certains cadres. Selon Sky Italia, la Juve n’a pas renoncé à l’idée de conserver Adrien Rabiot, quand bien même il est en fin de contrat et semblait plutôt destiné à changer d’air. Une nouvelle rencontre est prévue, avec la volonté de prolonger l’aventure aux mêmes conditions financières. Juan Cuadrado (35 ans) et Arkadiusz Milik (29 ans) sont deux autres joueurs que la Juve souhaite garder. Dans le cas du Polonais, les dirigeants espèrent obtenir une ristourne de la part de l’OM, c’est dire si la situation financière n’est pas bonne. L’option d’achat de l’attaquant était estimée aux alentours de 7 M€.

Une grosse vente n’est pas à exclure pour financer les besoins sur le mercato, si les joueurs en fin de contrat venaient tous à quitter le club. Le nom de Davide Frattesi de Sassuolo est cité par Sky Italia pour venir remplacer Rabiot. Dusan Vlahovic pourrait-il être cette manne d’argent ? Possible, même si aucune demande de renseignement n’est encore parvenue au club turinois. Le départ de Benzema du Real Madrid, inattendu, va chambouler encore plus le marché des attaquants cet été. La Juve est prête à négocier pour son buteur serbe, mais seulement à partir du prix payé pour le recruter à la Fiorentina, à savoir 80 M€.