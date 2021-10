Nicolas Nkoulou rebondit à Watford

Ancien joueur de l'OM (2011-2016) et de l'OL (2016-2018), Nicolas Nkoulou sévissait depuis l'été 2017 du côté de la Serie A et du Torino. Libre de tout contrat depuis juin dernier, le défenseur international camerounais a choisi l'Angleterre pour se relancer. Le Watford FC (15e de Premier League) vient d'annoncer la signature du défenseur de 31 ans jusqu'à la fin de la saison 2021/22.

Champion d'Afrique des nations avec le Cameroun en 2017, l'ancien joueur de l'AS Monaco compte 72 sélections (1 but) avec les Lions Indomptables. Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'Olympique de Marseille en 2012, Nicolas Nkoulou a disputé 135 matches avec le club turinois (6 buts) et va désormais découvrir la Premier League avec les Hornets, chez qui il portera le numéro 13.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX