Anderson Talisca va rejoindre Fenerbahçe

Quatre ans après son arrivée à Al-Nassr en provenance de Guangzhou, Anderson Talisca s’apprête à donner un nouvel élan à sa carrière. Selon nos informations, le milieu offensif brésilien va prochainement rejoindre Fenerbahçe. Si l’opération était en suspens depuis plusieurs jours, les positions se sont nettement rapprochées au cours des dernières heures entre les deux formations.

À 30 ans, Talisca connaîtra donc un nouveau club, mais pas un nouveau pays. Après s’être révélé à Benfica entre 2016 et 2018, le gaucher avait déjà rallié la Turquie, et plus précisément Besiktas, où il avait d’ailleurs laissé de très bons souvenirs. Il espère le refaire, mais cette fois sous un maillot jaune, et sous les ordres de José Mourinho.