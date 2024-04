PSG : Luis Enrique dévoile un nouveau grand objectif

Le Paris Saint-Germain à l’occasion de conserver son titre de Champion de France dès mercredi, s’il gagne sur la pelouse de Lorient et que Monaco ne l’emporte pas face à Lille. Avant de disputer les demi-finales de Ligue des Champions contre Dortmund, puis la finale de Coupe de France contre l’OL et alors que le club parisien a déjà soulevé le Trophée des Champions en battant Toulouse. Pour sa première saison, Luis Enrique a donc l’occasion de réaliser un quadruplé unique en France.

Et forcément, cela motive l’ex-manager du Barça. «Sans aucun doute, c’est une motivation de faire quelque chose qui n’a jamais été fait en France pour marquer histoire de notre club, la ville et le pays. Cela nous motive, mais pour le moment, on a seulement un titre (Trophée des Champions), il faut gagner le championnat et continuer à lutter pour tout donner. On est là où on voulait être, mais cela reste un long chemin sinueux», a assuré le manager parisien.

