Paris FC : l’absence d’implication de Jürgen Klopp agace Red Bull

Directeur du football de Red Bull depuis janvier 2025, Jürgen Klopp est en grand danger après un bilan beaucoup moins satisfaisant qu’attendu.

Par Chemssdine Belgacem
Jürgen Klopp, nouveau patron du football du groupe Red Bull. @Maxppp

Devenu une légende de Liverpool après un passage remarquable sur le banc des Reds de 2015 à 2024, Jürgen Klopp s’est retiré des bancs après son aventure sur les bords de la Mersey. Ayant besoin de profiter de la vie et de son temps libre, le coach allemand ne s’est pas détaché pour autant du football et il avait été intronisé directeur du football dans la galaxie Red Bull en janvier 2025. Prenant ce rôle à cœur, le natif de Stuttgart avait pour mission de chapeauter tout ce qui se passe au niveau sportif auprès des clubs de la filiale.

Pourtant, certaines choses lui sont reprochées dans cette nouvelle mission. Parmi les griefs à son encontre, l’absence de choix déterminants dans la nomination du nouvel entraîneur au Paris FC. Comme l’indique L’Equipe dans son papier du jour, il n’a pas été impliqué dans l’arrivée de Kombouaré alors que son réseau aurait dû permettre l’arrivée d’un Marco Rose ou d’un Adi Hütter.

