Jorge Sampaoli tente de faire venir Thiago Almada à l'OM

L'Europe se rapproche pour l'OM. Vainqueur à Reims hier (3-1) grâce notamment à un excellent Dimitri Payet, le club phocéen a réalisé une très bonne opération. 5e de Ligue 1, il met la pression sur Lens, deux points derrière, qui reçoit le Nîmes Olympique demain. Après cette 34e journée, il restera encore 4 rencontres à disputer et autant de possibilités de faire bouger ce classement. La lutte sera terrible car avec elle, c'est aussi le mercato qui se dessine.

En se qualifiant pour une coupe d'Europe la saison prochaine, l'OM aura de meilleurs moyens à sa disposition et attirera une autre catégorie de joueurs. Pablo Longoria et son équipe sont d'ailleurs en train d'activer leur réseau, aidés par un certain Jorge Sampaoli, qui compte bien avoir son mot à dire sur le recrutement. L'entraîneur de l'OM s'apprête à vivre son premier mercato en France, après être arrivé à la fin du mois de février.

Sampaoli insiste pour faire une offre

On apprend depuis l'Argentine que ça commence à bouger. Selon les informations de Tyc Sports, l'OM est toujours très attentif au dossier Thiago Almada (19 ans). Ce n'est pas la première fois que le très jeune milieu offensif est dans le viseur des dirigeants marseillais, mais jusque là sans moyen ou presque, l'affaire semblait compliquée à concrétiser. Le joueur possède tout de même une clause libératoire de 25 M€, une somme élevée et difficilement atteignable avec la crise.

Selon le média argentin, une offre entre 10 et 15 M€ devrait suffire aux dirigeants de Velez Sarsfield pour laisser partir leur pépite, considérée comme le futur du football argentin. C'est Sampaoli en personne qui insiste auprès de sa direction pour accueillir celui qui est international U20, et auteur de 17 buts pour 7 passes décisives en 77 rencontres professionnelles avec son club formateur. Un transfert dès le mois de juin est même évoqué, alors qu'Almada est sous contrat avec Velez jusqu'en 2023.