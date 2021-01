OM : Pablo Longoria fonce sur Thiago Almada

La suite après cette publicité

L'ambiance à l'OM est plutôt particulière en ce moment. Le club phocéen a enchaîné une troisième défaite de rang en Ligue 1 samedi soir face à Monaco, et André Villas-Boas est de plus en plus contesté, après une semaine où ses déclarations en conférence de presse ont aussi été mal accueillies par les fans. Et au milieu de tout ça, Pablo Longoria et ses équipes se démènent pour renforcer l'effectif.

Un premier joli coup a été frappé avec le latéral droit espagnol Pol Lirola, arrivé en prêt de la Fiorentina. Ensuite, c'est Arkadiusz Milik qui a débarqué de Naples après un long feuilleton. Et maintenant, c'est au niveau du milieu de terrain que l'OM cherche à se renforcer. Alors que les noms d'Amine Harit (Schalke 04) et de Mehdi Léris (Sampdoria) sont sortis dans la presse, un nouveau nom est entré dans la danse... Il s'agit de Thiago Almada, la pépite de Vélez Sarsfield. Le joueur de 19 ans coûterait 10 millions d'euros selon les informations de Téléfoot, une somme un peu trop haute pour l'OM qui voudra donc réduire ce prix demandé par l'écurie argentine... Une info à prendre des pincettes, puisque le joueur n'a pas de passeport européen et que les quatre places de joueur extra-communautaire sont occupées à Marseille. Il faut également prendre en compte que sa clause a récemment été revue à la hausse (25 millions d'euros) et que des offres de grosses écuries européennes ont été refusées.