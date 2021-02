Officiel : Mourad Boudjellal prend possession de Hyères

Depuis près d'un an maintenant, Mourad Boudjellal fait la Une dans le sport et plus particulièrement dans le football. Il a d'abord tenté de prendre possession du club de football de Toulon, puis, avec Mohamed Ayachi Ajroudi, de l'Olympique de Marseille. Après moult déclarations, cette offre a été rejetée par Frank McCourt, le patron de l'OM. Mais finalement l'ancien patron du RCT va bien s'implanter dans le sud de la France et dans le football.

Ce lundi, il a signé pour devenir le président du Hyères football club, juste à côté de Toulon. Il devrait arriver avec Nicolas Anelka, qui sera directeur sportif du club, comme cela était annoncé il y a peu de temps. Place donc à une nouvelle aventure pour le club, qui évolue actuellement en National 2 et qui est coaché actuellement par l'ex-attaquant Lilian Compan.