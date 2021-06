L’AC Milan veut recruter un milieu de terrain en Ligue 1

Alors que la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022, l’entrejeu de l’AC Milan sera dépouillé à cette occasion. En effet, le fameux duo Kessié-Bennacer, si efficace cette saison, devrait s’envoler pour disputer la CAN l’hiver prochain, et ainsi laisser un vide au sein du milieu des Rossoneri. C’est pourquoi les dirigeants du club lombard s’activent pour trouver un renfort dans ce secteur de jeu, et cette recrue pourrait bien venir de Ligue 1.

La Gazzetta dello Sport affirme aujourd’hui que trois joueurs du championnat de France sont suivis par le Milan : Boubacar Kamara (OM / 21 ans), Youssouf Fofana (Monaco / 22 ans) et Mahdi Camara (ASSE / 22 ans). Trois profils plutôt similaires mais surtout des joueurs qui seraient libres toute la saison, contrairement à Kessié et Bennacer. Le quotidien transalpin explique que l'expérience des ces trois joueurs, malgré leur jeune âge, est un réel plus qui plaît aux décisionnaires milanais, qui pourraient donc de nouveau recruter en France, après avoir signé Mike Maignan en provenance de Lille cet hiver.