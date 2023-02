Coupe de France : suivez en direct le tirage au sort des quarts de finale !

La suite après cette publicité

L’OM, tombeur du PSG dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, l’OL, vainqueur de Lille sur le fil, Nantes, tenant du titre, ou encore Toulouse, qualifié aux dépens du Stade de Reims, vont bientôt être fixés. Tout comme les trois pensionnaires de Ligue 2 : Grenoble, Annecy et Rodez, auteur de la seule surprise des huitièmes avec un succès sur le terrain d’Auxerre (2-3). En attendant le vainqueur de l’affiche opposant Lens à Lorient, le tirage au sort des quarts de finale a lieu, ce jeudi à 20h45, dans l’émission Tout le Sport sur France 3.

Après l’élimination surprise du champion de France en titre, balayé par la furia marseillaise, les Phocéens peuvent, en effet, nourrir de très belles ambitions. Ancien recordman de titres dans l’épreuve (10, désormais derrière le PSG, 14), l’OM n’a plus remporté la compétition depuis 1989 mais s’avance désormais comme le principal favori. Méfiance toutefois puisque l’OL, décevant en Ligue 1 mais revanchard, aura à cœur de sauver sa saison. Tout comme le FC Nantes, tenant du titre et bien décider à conserver son bien. Toujours en course, les écuries de Ligue 2 précédemment citées continuent quant à elles de rêver à un retentissant exploit.

À lire

Ludovic Blas rejoint Sport Cover !

Le programme complet des quarts de finale

-

-

-

-

Les équipes qualifiées

Olympique de Marseille (L1)

FC Nantes (L1)

Olympique Lyonnais (L1)

RC Lens (L1) ou FC Lorient (L1)

Toulouse FC (L1)

Grenoble (L2)

Rodez (L2)

Annecy (L2)