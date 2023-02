Coupe de France : Lens arrache sa qualification à Lorient et défiera Nantes en quarts de finale !

Après la victoire retentissante de l’OM contre le PSG ou encore celles de l’OL face à Lille et de Nantes, tenant du titre, contre Angers, le FC Lorient accueillait le Racing Club de Lens, ce jeudi à 21 heures, pour la dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France. Deux clubs auteurs d’un excellent début de saison mais qui ont connu un léger temps d’arrêt ces dernières semaines avec seulement 2 victoires sur leurs 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Au Moustoir, les hommes de Régis Le Bris, septièmes de Ligue 1, se présentaient en 4-2-3-1 avec Bamba Dieng, nouvelle recrue, en pointe. En face, les Sang et Or, troisièmes du championnat de France, débutaient quant à eux en 3-4-3. Aux côtés de Loïs Openda, Angelo Fulgini et Adrien Thomasson animaient ainsi l’attaque lensoise.

La suite après cette publicité

Déterminée, la bande de Franck Haise ne tardait d’ailleurs pas à prendre le contrôle du jeu et se mettre en évidence. Trouvé aux abords de la surface lorientaise, Pereira Da Costa apportait le danger (3e, 12e) sans pour autant trouver la faille. Bousculés, les Merlus s’enhardissaient et Cathline croisait, lui, un peu trop sa tête après plusieurs tentatives repoussées par l’arrière-garde nordiste (14e). Dans un début de rencontre animée, Lens trouvait finalement l’ouverture. Sur un centre de Pereira Da Costa, dévié par Vito Mannone, Angelo Fulgini, seul au second poteau, reprenait d’un plat du pied droit pour lancer les siens (0-1, 21e) et inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

À lire

CdF, RC Lens : la joie de Jean-Louis Leca après la qualification

Les Sang et Or viennent à bout des Merlus !

Portés par cette ouverture du score, les Lensois repartaient à l’attaque et Thomasson voyait sa frappe frôler avec le but lorientais (23e). Si le rythme retombait au fil des minutes, les Merlus prenaient progressivement le contrôle des débats et cherchaient l’égalisation avant la pause. Déséquilibré dans le dos par Fulgini, Yongawa pensait même obtenir un penalty mais l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard, ne bronchait pas (42e). Quelques instants plus tard, c’est Pereira Da Costa qui était tout proche du break mais Mannone s’employait pour laisser les siens dans le match (45+2e). Menée à la mi-temps, la formation lorientaise restait malgré tout menaçante. Au retour des vestiaires, les locaux repartaient avec les mêmes intentions offensives aperçues en fin de première période. Pour autant, le bloc lensois faisait preuve de rigueur et repoussait parfaitement les quelques percées lorientaises.

La suite après cette publicité

Malgré les entrées de Siriné Doucouré et Ibrahima Koné à l’approche du dernier quart d’heure et plusieurs occasions en fin de rencontre, Lorient ne parvenait pas à faire son retard dans un second acte bien plus pauvre. En contrôle, le RC Lens filait tranquillement vers les quarts de finale avant un dernier coup franc… Frappé par Le Fée, ce dernier contournait le mur lensois et trompait Leca, impuissant (1-1, 85e). Les deux formations allaient donc se départager dans une fatidique séance de tirs au but. À ce jeu-là, les Sang et Or se montraient plus sérieux et arrachaient leur qualification sur un dernier penalty transformé par Medina. En quarts de finale, les Lensois défieront le FC Nantes, tenant du titre.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Lorient

Le XI de Lens