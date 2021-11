Borussia Dortmund : Erling Haaland de retour

Alors que l’on ne s’attendait pas à revoir Erling Haaland jouer avant 2022, le Norvégien sera finalement de retour ce week-end pour le déplacement à Wolfsbourg samedi (15h30). Blessé à une cuisse, Haaland avait rechuté en octobre dernier face à Mayence.

Marco Rose a fait le point sur les joueurs disponibles pour cette rencontre en conférence de presse et a donc déclaré que son attaquant sera bien présent et qu'il « pourrait faire une courte apparition ». « Mo Dahoud se sent bien et est un candidat, il en va de même pour Emre Can. Youssoufa Moukoko va mieux, il s'est entraîné. Marius Wolf est présent, Erling Haaland sera aussi dans le bus. Jude Bellingham est absent, pour Rapha Guerreiro nous devons attendre. »