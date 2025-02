Le traitement infligé à Kylian Mbappé scandalise Madrid

Kylian Mbappé est de retour ! Après des premiers mois compliqués dans la capitale espagnole, l’international français (86 sélections, 48 buts) brille désormais de mille feux. Samedi soir, lors du déplacement des siens à Osasuna, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a ainsi confirmé ses très belles dispositions actuelles en ouvrant le score dans une position de véritable numéro 9. Profitant d’un centre de Federico Valverde, le natif de Bondy lançait parfaitement les siens en coupant la trajectoire au premier poteau. Malheureusement pour lui, cette nouvelle réalisation - la 17e en Liga, la 24e toutes compétitions confondues - n’aura pas empêché les Madrilènes de lâcher deux nouveaux points précieux dans la course au titre.

Réduit à dix après l’expulsion de Jude Bellingham, le club madrilène concédait finalement l’égalisation d’Ante Budimir après un penalty accordé aux locaux pour une faute d’Eduardo Camavinga. Scandalisés, une fois de plus, par les décisions arbitrales, les Merengues s’inquiètent, par ailleurs, du traitement réservé à leur numéro 9. Quelques jours seulement après le déplacement à l’Espanyol Barcelone (0-1) où le Français de 26 ans avait été victime d’un tacle violent de Carlos Romero qui aurait dû être sanctionné d’une expulsion, KM9 a une nouvelle fois été pris pour cible sur la pelouse d’El Sadar. Dans une forme étincelante et auteur d’une nouvelle performance de haute volée, l’ex-joueur de l’AS Monaco pousse, en effet, ses adversaires à la faute. Problème ? Ces actes d’antijeu restent, pour l’heure, bien trop impunis.

Mbappé, la nouvelle cible des défenses adverses !

Du côté de Pampelune, Mbappé a ainsi dû composer avec les charges de Cruz, l’agressivité de Jorge Herrando, les provocations de Alejandro Catena et même les remontrances osées de l’entraîneur d’Osasuna, Vicente Moreno, excédés par le comportement (pourtant justifié) du droitier d’1m78. Profitant d’un arbitrage très permissif, les Basques ne se sont, quoi qu’il en soit, pas fait prier pour stopper, par tous les moyens possibles, la star madrilène. Tancé de tous les côtés, KM9 n’a finalement bénéficié que de deux fautes en sa faveur. De quoi donner des idées aux autres équipes de Liga dans les semaines à venir ? Difficile pour l’heure de le dire mais le Real Madrid s’inquiète, de son côté, de cette tendance. Si le principal intéressé a, jusqu’à présent, refusé de s’offusquer de ces décisions constables (il n’avait pas pris la parole après le tacle reçu contre l’Espanyol et est une nouvelle fois resté muet ce samedi à Pampelune), le Real compte bien contre-attaquer.

Ce dimanche, Relevo affirme, à ce titre, que les Merengues prévoient de se rendre au siège du Comité Technique des Arbitres, lundi, pour écouter les audios du match contre l’Espanyol. Une rencontre qui s’annonce houleuse et au cours de laquelle les dirigeants madrilènes exprimeront, à coup sûr, leur frustration. En plus du carton rouge infligé à Jude Bellingham et des différentes décisions litigieuses subies au cours des derniers matches, le Real pourrait également évoquer le cas du buteur français. Dans le même temps, le Real Madrid, qui n’a pris que deux petits points sur les neuf derniers possibles, pourrait perdre la tête du classement en cas de victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano en clôture de la 24e journée de Liga.