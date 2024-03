Un incroyable pont d’or s’offre à Mauro Icardi

Entre Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour aurait pu être belle. En 2020, l’Argentin, qui était poussé vers la sortie à l’Inter Milan, a posé ses valises dans la capitale française contre un chèque d’environ 50 millions d’euros. Chez les pensionnaires du Parc des Princes, l’attaquant a connu les montagnes russes. Après une première saison convaincante, bouclée avec un bilan de 20 buts et 4 assists en 34 apparitions, il a ensuite connu des moments plus compliqués.

Au mercato d’été 2022, il a été envoyé à Galatasaray sous la forme d’un prêt. Là-bas, Icardi a retrouvé des couleurs et a terminé l’année avec 22 buts et 7 assists en 25 rencontres. Totalement séduit, le club turc a négocié avec les dirigeants franciliens. Toutes les parties se sont entendues et l’avant-centre a pu signer jusqu’en 2026. Le PSG a pu récupérer 10 millions d’euros pour le joueur à qui il restait un an de contrat. Pour sa deuxième saison en Turquie, Icardi a continué sur sa lancée.

Al-Hilal vise Icardi

Actuellement, il totalise 20 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Mais ses performances sont très loin de passer inaperçues. En effet, le natif de Rosario a de sérieuses touches en Arabie saoudite. C’était déjà le cas l’été dernier puisque le club d’Al-Shabab avait tenté sa chance avec le footballeur âgé de 31 ans. En 2024, un autre pensionnaire de Saudi Pro League est sur le coup. Selon Türkiye Gazetesi et FotoMaç, Al-Hilal fait les yeux doux à Mauro Icardi.

Ses qualités de buteur, son profil et son expérience plaisent beaucoup au club saoudien, surtout à son entraîneur Jorge Jesus qui a glissé son nom. FotoMaç ajoute qu’une offre importante est en préparation et qu’elle sera déterminante pour ce transfert. Nul doute que l’écurie saoudienne mettra le paquet et des millions pour convaincre Galatasaray et le joueur, qui aura un salaire XXL. Si l’opération devait aller au bout, Icardi retrouverait Neymar Jr à Al-Hilal. Un club qui devra aussi se séparer de joueurs étrangers pour respecter le quota imposé par la SPL et faire de la place pour l’Argentin.