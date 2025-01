OM : nouveau revirement de situation dans le dossier Pau Lopez !

C’est l’un des dossiers les plus renversants de ce mercato hivernal. Gardien de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez avait été prêté l’été dernier du côté de Girona tandis que Geronimo Rulli lui a succédé dans les buts phocéens. Doublure de Paulo Gazzaniga à Girona, Pau Lopez n’a connu que deux apparitions avec la formation espagnoles et se voyait déjà partir cet hiver. Le Racing Club de Lens qui a perdu Brice Samba (finalement remplacé par Mathew Ryan) avait quasiment bouclé l’arrivée du portier espagnol de 30 ans. Mais au tout dernier moment, Girona a changé sa position dans le dossier qui a finalement échoué. «Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature» indiquait Lens au moment de cet échec.

Alors que le portier numéro 3 était blessé et que seul Paulo Gazzaniga était inscrit pour la Ligue des Champions, Girona voulait le conserver plus longtemps pour ne pas être handicapé dans cette compétition. «Le mercredi 8 janvier en milieu de journée, le Girona FC a informé l’OM qu’il convenait d’attendre jusqu’au 22 janvier pour que l’opération se concrétise après leur match de Ligue des Champions contre l’AC Milan. Le Girona FC a justifié cette position par une blessure subie par son troisième gardien enregistré sur leur liste UEFA B, Lucas Garcia, le mardi 7 janvier lors d’un entrainement. Sollicité par l’OM pour obtenir des explications complémentaires, l’agent de Pau Lopez n’a jamais donné suite. En tout état de cause, alors que l’accord général demeurait valide, mais était seulement retardé de quelques jours, le RC Lens a décidé librement de mettre fin à cette opération. L’Olympique de Marseille regrette cette situation inédite et l’impossibilité pour Pau Lopez de participer à la deuxième partie du championnat 2024/25 de Ligue 1 sous le maillot lensois», avait d’ailleurs expliqué l’Olympique de Marseille suite à ce prêt avorté.

Pau Lopez vers le Mexique

Dès lors, la situation semblait s’être calmée autour de Pau Lopez dont la continuité du côté de Girona avait l’air d’être assurée. Mais finalement, l’international espagnol (2 capes) pourrait changer d’air d’ici au 3 février selon la presse mexicaine. Selon AM et 365 scores, Pau Lopez est pisté par le club mexicain du Club Deportivo Toluca. En discussion avec le joueur, Girona et l’Olympique de Marseille sur les derniers jours, Toluca est tenté de mettre fin au prêt du gardien avec le club espagnol et obtenir un transfert définitif de Pau Lopez. Le dossier serait d’ailleurs en phase de finalisation après qu’un accord ait été trouvé selon la presse mexicaine. Selon nos informations, la réalité est un peu différente puisque le dossier n’en est qu’à un stade embryonnaire et est encore loin d’être bouclé.

Après le départ de son gardien Tiago Volpi pour des raisons personnelles du côté de Grêmio, Toluca aimerait trouver son bonheur avec Pau Lopez et attendrait avec impatience l’arrivée du joueur espagnol. Ce dernier pourrait ainsi signer pour trois ans et avec une option d’une année. Ce serait une belle opération pour l’Olympique de Marseille qui pourra empocher ainsi 5 millions de dollars dans ce dossier, soit un peu moins de 4,8 millions d’euros. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi au sein du club olympien et en difficulté à Girona, Pau Lopez pourrait donc changer d’air contre toute attente. Bien loin de Girone, de Lens, de Marseille et plus globalement de l’Europe. A suivre.