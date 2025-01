L’OM donne sa version du transfert avorté de Pau Lopez à Lens !

Ce début de mercato est assez animé en Ligue 1. Le Stade Rennais, qui a déjà recruté Seko Fofana pour son milieu de terrain, a également obtenu la signature de Brice Samba au poste de gardien de but. Son club, le Racing Club de Lens avait alors décidé de s’activer pour arracher la signature d’un nouveau portier numéro un pour concurrencer Hervé Koffi tandis que Denis Petric le gardien numéro trois occupe temporairement le poste de doublure. Avancé dans le dossier menant à Jean Butez (Antwerp) qui a finalement rejoint le club italien de Côme, Lens pensait alors pouvoir arracher la signature de Pau Lopez.

La suite après cette publicité

Ancien gardien numéro un de l’Olympique de Marseille, parti cet été en prêt du côté de Girona, le portier de 30 ans pouvait se targuer de trois saisons pleines en Ligue 1 (127 matches toutes compétitions confondues à son actif avec les Phocéens). Son retour en Espagne n’a pas été couronné de succès avec seulement une seule apparition et un poste de doublure du titulaire Paulo Gazzaniga. Cette opportunité de signer à Lens semblait l’occasion d’un joli rebond pour Pau Lopez dont le prêt du côté des Artésiens semblait entendu. Posant avec le maillot du club nordiste, il a finalement vu le dossier tomber à l’eau au tout dernier moment.

L’OM confirme que Girona a changé d’avis

«Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature», indiquait alors le Racing Club de Lens dans un communiqué. Une décision prise par Girona qui voulait conserver le gardien en vue de la Ligue des Champions puisque Paulo Gazzaniga se retrouverait comme le seul gardien inscrit dans cette compétition (avec les jeunes du centre de formation) puisque le gardien numéro 3 était blessé comme nous vous l’avons dévoilé.

La suite après cette publicité

Concerné par ce dossier car le joueur lui appartient, l’Olympique de Marseille a tenu à clarifier la situation dans un communiqué : «l’Olympique de Marseille confirme qu’à la suite d’un accord total entre toutes les parties, à savoir le Girona FC, le RC Lens, l’OM et Pau Lopez, le joueur a été autorisé à rejoindre Lens pour y passer sa visite médicale. Dans l’après-midi du mardi 7 janvier, l’OM a transmis au Girona FC le projet d’accord de résiliation anticipée de la mutation temporaire. Pau Lopez a effectué avec succès sa visite médicale et a signé son contrat de travail avec le RC Lens ainsi que le nouvel accord de prêt entre le RC Lens et l’OM. L’OM, très attaché au respect des engagements contractuels et des règlements sportifs, n’a jamais contresigné l’accord de prêt avec le RC Lens, dans l’attente du retour signé du Girona FC.» Notant que la communication autour de l’arrivée de Pau Lopez à Lens était un peu prématurée puisque tout n’était pas encore totalement bouclé, l’Olympique de Marseille a aussi confirmé la volte-face de Girona dans ce dossier.

«Le mercredi 8 janvier en milieu de journée, le Girona FC a informé l’OM qu’il convenait d’attendre jusqu’au 22 janvier pour que l’opération se concrétise après leur match de Ligue des Champions contre l’AC Milan. Le Girona FC a justifié cette position par une blessure subie par son troisième gardien enregistré sur leur liste UEFA B, Lucas Garcia, le mardi 7 janvier lors d’un entrainement. Sollicité par l’OM pour obtenir des explications complémentaires, l’agent de Pau Lopez n’a jamais donné suite. En tout état de cause, alors que l’accord général demeurait valide mais était seulement retardé de quelques jours, le RC Lens a décidé librement de mettre fin à cette opération. L’Olympique de Marseille regrette cette situation inédite et l’impossibilité pour Pau Lopez de participer à la deuxième partie du championnat 2024/25 de Ligue 1 sous le maillot lensois», a ainsi poursuivi le club phocéen dans un communiqué. Pau Lopez va donc poursuivre du côté de Girona sa saison quand Lens va devoir chercher de nouveau un gardien…

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire Marseillaise 2-1 face à Rennes vous rapporte jusqu’à 697€ (cote à 8,20).

Suivez le match OM - Rennes sur DAZN