Bertrand Traoré revient à l’Ajax

Libre de tout contrat après une seule saison passée à Villarreal (1 but en 11 apparitions), Bertrand Traoré (28 ans) fait son grand retour à l’Ajax Amsterdam. Ancien joueur des Lanciers en 2016/2017 (juste avant de rejoindre l’OL), le Burkinabé avait marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives en 39 matches avec l’Ajax. De retour sept ans plus tard, Traoré a signé pour deux ans.

«L’Ajax a trouvé un accord avec Bertrand Traoré pour son retour à Amsterdam. L’attaquant était sous contrat avec Villarreal CF depuis six mois et rejoint l’Ajax en tant qu’agent libre. Traoré a signé un contrat de deux ans à Amsterdam, jusqu’au 30 juin 2026», a annoncé le club batave.