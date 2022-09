EdF : Badiashile et Fofana ne s'attendaient pas à être appelés

La suite après cette publicité

Pour affronter l’Autriche et le Danemark, Didier Deschamps a fait appel à plusieurs novices pour ce rassemblement de l’équipe de France. Parmi eux se trouvent les deux joueurs de l’AS Monaco, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana. Présents en conférence de presse ce lundi à Clairefontaine, les deux Asémistes ont indiqué qu’ils ne s’attendaient pas du tout à être appelés par le sélectionneur.

« J’étais assez surpris quand même d’être sélectionné. Je ne m’y attendais pas forcément. Par rapport à la Coupe du monde, quand on est sélectionné pour la dernière liste avant le Mondial, on peut espérer y participer », a déclaré Badiashile, suivi par Fofana quelques instants plus tard. « Pas du tout. Après, vu ce qu’il s’est passé (cascade de blessures), ça me pendait au nez. Du coup, j’ai dû faire attention, j’ai dû me préparer quand même. (…) La pression pour le Mondial, elle y est pas encore. Je profite à fond, je viens faire mon métier, on verra par la suite. (…) Il faut déjà estimer la chance que j’aurais de commencer jeudi ou dimanche. Le Qatar c’est loin dans ma tête. »