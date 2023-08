Lens - Rennes : Brice Samba frustré par le résultat

Lens et Brice Samba devront s’en contenter. Battu à Brest la semaine passée (3-1), le RC Lens avait à cœur de se racheter une conduite face au Stade Rennais à domicile pour enfin lancer sa saison, en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Après avoir très tôt ouvert le score par l’intermédiaire de Deiver Machado et dominé la première période, le club artésien a concédé un nouveau penalty transformé par Benjamin Bourigeaud permettant aux Bretons d’accrocher le point du nul (1-1).

La suite après cette publicité

À l’instar de ce qui s’est produit dans le Finistère le week-end dernier, les Lensois n’ont pas su conserver leur avantage au tableau d’affichage. En toute évidence, Brice Samba est apparu amer au moment d’analyser ce choc au micro de Prime Vidéo. « On a eu des faits de jeu qui n’ont pas été en notre faveur. 3 penaltys en 2 matchs, ça fait beaucoup. IL va falloir arrêter d’en concéder. Mais ça reste un fait de jeu et je n’en veux pas aux gars parce que c’est dur en ce début de saison d’aller chercher les résultats et on peut le voir avec les autres équipes. On ouvre notre compteur point et c’est le principal », a relevé le portier nordiste.