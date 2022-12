Guingamp veut récupérer Loïc Mbé Soh !

Loïc Mbé Soh fait partie de ces anciens grands espoirs du PSG partis tenter leur chance loin de leur club formateur. Né au Cameroun, ce défenseur central de formation est parti tenter sa chance à Nottingham Forest lorsque le club évoluait en Championship et qu'il n'avait pas encore eu la fièvre acheteuse due à sa remontée en Premier League.

La suite après cette publicité

En deux ans et demi, l'international tricolore U19 n'a disputé qu'une dizaine de matches toutes compétitions confondues avec le club anglais. Malgré un contrat courant jusqu'à juin 2024, Loïc Mbé Soh (21 ans) aspire à plus de temps de jeu et pourrait quitter Forest et son effectif pléthorique cet hiver. Selon nos informations, son profil plaît beaucoup à Guingamp (actuel 11e de Ligue 2) qui espère se le faire prêter au mercato hivernal.