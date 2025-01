AC Milan : Jorge Mendes et la vérité cachée derrière l’arrivée de Sérgio Conceição

Les débuts de Sérgio Conceição à l’AC Milan ont tout d’un rêve éveillé. En venant à bout des deux rivaux historiques de la Juventus et de l’Inter Milan, les Rossoneri ont su remporter la Supercoup d’Italie, organisée en Arabie saoudite. En seulement une dizaine de jours, les Rossoneri ressentent déjà un «Effet Conceição» sur le terrain, dans le vestiaire, mais aussi auprès des journalistes et des tifosi. A San Siro, tout le monde est très confiant quant à la seconde partie de saison sous la houlette de l’ancien tacticien du FC Porto, surtout que malgré la crise sous Paulo Fonseca, le Milan est toujours en lice en Ligue des Champions, en Coppa mais aussi en Coupe du Monde des Clubs nouvelle version qui aura lieu aux Etats-Unis en juin prochain. Avant de penser à tout cela, le mercato d’hiver sera scruté et un protagoniste extérieur au club milanais pourrait jouer un rôle prépondérant : Jorge Mendes, agent mondialement connu et fondateur de l’agence Gestifute.

La renommée de Jorge Mendes dans le monde du football est née il y a environ 20 ans avec l’ascension de deux géants tels que José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Et comme par hasard, l’arrivée en Italie de ses deux clients historiques a changé le destin de l’Inter et de la Juventus : respectivement en 2008 pour le Special One et en 2018 pour CR7. Mais pendant très longtemps, Jorge Mendes a eu du mal à s’implanter durablement en Serie A, championnat qui a été largement dominé par son «rival» Mino Raiola (agence reprise depuis par Rafaela Pimenta) durant plusieurs années. Mais ces dernières semaines, l’agent portugais est revenu au centre du marché italien avec de multiples opérations à commencer par l’AC Milan.

L’acte manqué de Jorge Mendes

C’était un secret de polichinelle depuis plusieurs saisons. Jorge Mendes bataillait durement en coulisses pour amener l’un de ses nombreux prestigieux clients chez les Rossoneri. Déjà l’été dernier, lors du départ de Stefano Pioli, le patron de l’agence Gestifute avait essayé de placer Julen Lopetegui, Bruno Lage et Nuno Espírito Santo sur le banc milanais sans succès. Avec l’arrivée de Sérgio Conceição en lien et place de Paulo Fonseca, Mendes a enfin réussi à s’implanter à l’AC Milan et un grand effet domino pourrait rapidement avoir lieu dès ce mercato d’hiver. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le choix Conceição comme nouvel entraîneur pourrait ouvrir de nouveaux et intéressants scénarios sur le marché des transferts pour les Rossoneri lors du mercato de janvier, grâce à la collaboration avec l’agent du tacticien portugais. En effet, Jorge Mendes s’active déjà en coulisses pour proposer plusieurs talents à Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada, Gerry Cardinale et Giorgio Furlani, à l’image de ce qu’il avait déjà fait à Wolverhampton en entourant son client Nuno Espírito Santo de plusieurs pépites de Gestifute dont Pedro Neto, Vitinha, Fábio Silva, Daniel Podence, João Moutinho, Nélson Semedo, Rúben Neves, Diogo Jota, Rui Patrício, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Adama Traoré, José Sá, Gonçalo Guedes… Et la liste est encore très longue.

A Milan, l’ombre de Jorge Mendes pourrait s’intensifier, surtout qu’il entretient des liens étroits avec Rafa Leao sans être son agent officiel. Ce dernier négocie toujours sa prolongation de contrat. L’AC Milan de Conceição pourrait cibler António Silva, défenseur central portugais évoluant à Benfica et représenté par Jorge Mendes, qui est également sur les tablettes de la Juventus, en cas de vente du secteur défensif. En attaque, il faudra clarifier l’avenir de Samuel Chukwueze et Noah Okafor. Il est peu probable que les deux soient conservés, donc l’un d’eux pourrait être vendu pour faire de la place à l’un des talents les plus brillants de Mendes, en la personne de Francisco Trincão. L’ancienne pépite du FC Barcelone passée par le Sporting Braga et Wolverhampton fait les beaux jours du Sporting avec 6 buts et 11 passes décisives cette saison. Jorge Mendes a par ailleurs quelques autres idées pour le nouveau Milan sous Conceição : Giovanni Reyna et Daniel Bragança, tous deux clients de l’agence Gestifute. Pour la première fois de sa longue carrière brillante, l’agent portugais de 59 ans a un pied à San Siro et il compte bien étendre son influence dans les bureaux du club milanais en s’appuyant sur Sérgio Conceição.