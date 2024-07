EdF : Kylian Mbappé a demandé à sortir avant les tirs au but face au Portugal

Cela n’a échappé à personne, Kylian Mbappé n’était pas présent lors de la séance de tirs au but de l’équipe de France face au Portugal. Pour cause, le capitaine des Bleus avait été remplacé lors des prolongations par Bradley Barcola. Une décision qui en avait surpris plus d’un étant donné que Kylian Mbappé est un tireur expérimenté dans cet exercice.

Mais à en croire les informations du principal intéressé, c’est lui qui a demandé à sortir se sentant bien trop fatigué dans ces prolongations. «On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu’on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j’étais trop fatigué. Il m’a dit ok», a-t-il lancé en zone mixte après la rencontre. Moins frais, il a laissé sa place à un Barcola qui n’a pas tremblé lors de son tir.