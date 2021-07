Argentine-Brésil : les compositions officielles

Quoi de plus beau qu'un Argentine-Brésil, au stade Maracaña de Rio de Janeiro, en guise de finale de la 47e édition de la Copa América ? Une finale où deux numéros 10 sont logiquement très attendus : Neymar (29 ans) et Lionel Messi (34 ans). Anciens coéquipiers au FC Barcelone, ils n'ont encore jamais remporté ce titre, et dans le cas de l'Argentin, le temps commence même à presser. Elus tous deux joueurs de la compétition - Messi compte 4 buts et 5 passes décisives, Neymar 2 buts et 3 passes décisives -, est venu le moment de les départager !

Pour cette finale, Lionel Scaloni s'appuie sur un 4-3-3. Au but, le rempart Emiliano Martinez, protégé par une défense versatile où l'on retrouve Montiel à droite, Romero et Otamendi dans l'axe et Acuña à gauche. Au milieu, Leandro Paredes est préféré à Guido Rodriguez. Il est entouré de De Paul et Lo Celso. Devant, Messi est accompagné par Lautaro Martinez et Angel Di Maria. En face, Tite mise lui aussi sur le 4-3-3 (ou 4-2-3-1). Ederson est au but, Lodi, Thiago, Marquinhos et Danilo forment la défense. Au milieu double-pivot Fred-Casemiro, avec le talentueux Paqueta devant eux. Neymar est accompagné par Richarlison et Everton devant.

Les compositions d'équipes :

Argentine : Emiliano Martínez - Acuña, Romero, Otamendi, Montiel - De Paul, Paredes, Lo Celso - Messi, Lautaro Martínez, Di Maria

Brésil : Ederson - Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo - Fred, Casemiro, Paquetá - Neymar, Richarlison, Everton