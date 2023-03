Le PSG rêve toujours de Zinedine Zidane !

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se dirige, malgré tout, vers une nouvelle saison décevante. Sorti par le rival marseillais en Coupe de France et éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le champion de France en titre va désormais devoir sécuriser sa suprématie dans l’Hexagone. Malgré tout, le bilan est trop maigre et le nouvel échec sur la scène européenne fragilise, un peu plus, Christophe Galtier, arrivé il y a un an. Dans cette optique et quand bien même les dirigeants qataris du club n’ont jamais eu pour habitude de limoger l’entraîneur en cours de saison, un successeur au technicien de 56 ans reste, toujours autant, d’actualité.

Tuchel au Bayern, Zidane à Paris ?

Officiellement intronisé à la tête du Bayern Munich après le départ surprise de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel était d’ailleurs annoncé comme une possible solution d’avenir. Priorité de Nasser Al-Khelaïfi, comme nous vous le révélions ces dernières semaines, le technicien allemand a finalement décidé de rejoindre la Bavière pour apporter un vent de fraîcheur à la formation munichoise, deuxième de Bundesliga. Dès lors, les hautes sphères parisiennes vont devoir se rabattre sur d’autres profils. Si nous vous révélions que des premiers contacts entre Luis Campos et José Mourinho, actuellement à la Roma, avaient eu lieu, la piste menant à Zinedine Zidane semble, elle, encore bouillante.

Rêve absolu de Tamim ben Hamad Al Thani, l’ancien technicien du Real Madrid aurait désormais l’intention de vite retrouver un club, notamment après la prolongation de Didier Deschamps du côté de l’équipe de France. Selon les toutes dernières révélations de La Gazzetta dello Sport, dans son édition du jour, le champion du monde 1998 pourrait, malgré tout, attendre David Bettoni, son fidèle adjoint, récemment intronisé sur le banc du FC Sion. Une chose est sûre, l’avenir de Christophe Galtier au PSG s’inscrit, plus que jamais, en pointillés. Dans cette optique, le quotidien italien confirme d’ailleurs que les jours de Galtier seraient désormais comptés.

L’avenir de Galtier déjà scellé, quid de Campos ?

Malgré tout, le journal au papier rose précise que le club de la capitale aurait l’intention de garder le secret au moins jusqu’à la fin de la saison ou tout au moins jusqu’au moment où un véritable remplaçant ne soit trouvé. L’idée étant de ne pas perturber le travail des Rouge et Bleu dans les semaines à venir, à l’heure où le PSG dispose de 7 points d’avance sur l’OM mais s’apprête à défier l’OL, l’OGC Nice puis le RC Lens. Si l’ancien technicien des Aiglons et du LOSC, trahi par le parcours des siens en Ligue des Champions, ne devrait donc vraisemblablement plus être au PSG la saison prochaine, son départ, moins d’un an après son arrivée, pourrait vite être compensé.

Le média précise d’ailleurs que des discussions auraient d’ailleurs déjà débuté entre le board parisien et l’ex-joueur de la Juventus Turin. Un dossier qui reste cependant complexe à différents niveaux. Si le Real Madrid pourrait également passer à l’offensive en cas de départ de Carlo Ancelotti, le PSG devra également régler le cas Luis Campos, sur la sellette aux yeux des dirigeants parisiens. En effet, d’après nos informations, la légende du football français n’a pas forcément l’intention de travailler avec le Portugais et son attache à la ville de Marseille représente, là aussi un frein. Pour autant, si le duo Campos-Galtier venait à quitter la capitale française, nul doute que la rumeur Zinedine Zidane rejaillirait avec un peu plus de force…