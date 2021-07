Benjamin Stambouli proche d'un retour à Montpellier ?

Libre de tout contrat depuis son départ de Schalke 04, Benjamin Stambouli (30 ans) pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1. Selon les informations de L'Equipe, Montpellier n'aurait plus que quelques détails à régler afin de faire revenir le milieu de terrain au sein de son club formateur. Alors que Mamadou Sakho (31 ans), ancien parisien, est attendu ce week-end dans l'Hérault, le club pailladin s'apprête à réaliser une nouvelle très belle opération dans un contexte économique compliqué.

Une arrivée toutefois conditionnée aux départs de certains éléments de l'effectif montpelliérain (Ferri, Laborde, Mollet sont notamment cités par le quotidien) afin d'assouplir la masse salariale du club héraultais. Ancien pensionnaire de Tottenham, le natif de Marseille sort de cinq saisons passées à Schalke 04 (7 passes décisives en 133 matches toutes compétitions confondues) et attise les convoitises d'Olivier Dall'Oglio, le nouvel entraineur du MHSC, qui souhaiterait le voir évoluer en sentinelle du milieu de terrain. Si Benjamin Stambouli a déjà rencontré un certain nombre de dirigeants du club, le président Laurent Nicollin pourrait lui proposer un contrat de deux ans, assortis d'une saison en option dans les heures à venir. Un renfort de poids qui viendrait s'ajouter à la prochaine arrivée de Mamadou Sakho et compléter un effectif déjà très expérimenté.