OM : Frank McCourt a failli racheter Bordeaux !

Depuis plusieurs années, les Girondins de Bordeaux sombrent aussi bien sportivement qu’économiquement. Au point d’être désormais en National 2, quatrième échelon français. Depuis le départ de M6 en 2018, le club au scapulaire a enchaîné les soucis. Mais le destin aurait pu être bien différent. Dans le livre « Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers » des Éditions Sud-Ouest, l’ancien propriétaire bordelais Nicolas De Tavernost s’est confié sur ses dernières années au club et sur les potentiels acheteurs de l’époque. Il a ainsi révélé qu’avant l’OM, Frank McCourt voulait racheter Bordeaux.

«À l’été 2016, le propriétaire thaïlandais de Leicester est venu. (…) Finalement, ça ne s’est pas fait car à l’époque, nous n’avons pas trouvé de faille dans la réglementation de l’UEFA pour la multipropriété. Pourtant, il y avait déjà Red Bull… Il y a aussi eu un Saoudien, mais c’était très rock’nroll. J’étais en Corse, on est venus à Bordeaux en plein milieu de l’été, au mois d’août. On a vu un gars qui possédait des Lidl… Le dossier n’était pas sérieux. En revanche, Frank McCourt a failli acheter Bordeaux ! Je l’ai rencontré par l’intermédiaire de l’avocat Didier Poulmaire, On s’est vus à Bagatelle, car il venait de racheter le jumping européen pour sa nouvelle épouse. Finalement, il a choisi Marseille après l’Euro 2016», a lancé l’ancien président de M6. McCourt a opté pour la ferveur marseillaise.