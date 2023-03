EdF : les louanges de Kylian Mbappé à Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce dimanche, en marge de la rencontre des Bleus face à l’Irlande demain soir (20h45), Kylian Mbappé a tenu des propos dithyrambiques à l’encontre de l’autre natif de Bondy, Randal Kolo Muani. Le néo-capitaine tricolore, buteur face aux Pays-Bas vendredi grâce à une jolie inspiration de son coéquipier, sur le but du 3-0, a insisté sur la large palette qu’offre l’attaquant de l’Eintracht Francfort.

«C’est clair que c’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, des attaques rapides, souligne le capitaine des Bleus. C’est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte beaucoup d’énergie, et qui a un volume de course impressionnant. Pour l’équipe, c’est une nouvelle corde à notre arc. On est très content de son match de vendredi, on espère qu’il va continuer demain. Franchement, il n’y a rien à dire sur lui. J’espère qu’on fera en sorte qu’il puisse marquer demain.»

