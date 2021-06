Danemark : Kasper Dolberg, fini le statut de fantôme

La suite après cette publicité

Débarqué à l'OGC Nice lors du mercato estival 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg était très attendu sur la Côte d'Azur. Malheureusement, l'attaquant aujourd'hui âgé de 23 ans n'a pas fait l'unanimité pendant sa première saison. Et que dire de la deuxième qui vient de se finir, avec seulement 6 buts et 2 caviars en 25 matches de Ligue 1. Malgré tout, le Danois a été sélectionné pour disputer l'Euro 2020 avec les Dragons.

Avec la grosse concurrence de Yussuf Poulsen, l'ancien Ajacide a alors dû ronger son frein et a finalement eu quelques minutes de jeu face à la Russie (30 exactement). Lors du huitième de finale contre le Pays de Galles samedi soir, Kasper Dolberg s'attendait alors certainement à débuter sur le banc. Mais suite à la blessure de son coéquipier, Kasper Hjulmand l'a titularisé d'entrée. Un choix qui s'est rapidement avéré payant.

Après avoir lancé le Danemark d'une belle frappe à l'entrée de la surface (27e, 0-1), l'avant-centre de l'OGC Nice a remis ça au retour des vestiaires en faisant le break (48e, 0-2). Mettant son équipe sur de bons rails, Kasper Dolberg a ensuite vu ses coéquipiers finir le travail pour s'imposer 4-0 et accéder aux quarts de finale, avec un match à venir face aux Pays-Bas ou le République tchèque samedi prochaine (18h). Sur la pelouse de la Johan Cruijff ArenA, là où il avait fait trembler les filets avec l'Ajax, le joueur de 23 ans a clairement chassé les fantômes.

🇩🇰 Two-goal hero Kasper Dolberg is rewarded for his fine display in Amsterdam ⚽️⚽️



🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/04vbMttD9d