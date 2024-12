OM : Medhi Benatia est satisfait du mercato d’été

Le recrutement de l’Olympique de Marseille, l’été dernier, en avait surpris plus d’un. Malgré l’absence de Ligue des Champions, le club phocéen a mis la main sur Pierre-Émile Højbjerg, Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. Sans oublier, Roberto De Zerbi pour le poste d’entraîneur. Un accomplissement dont s’est réjoui Mehdi Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria à l’OM, lors d’un entretien pour La Provence - 1899 Le Mag.

« Ramener Roberto De Zerbi à Marseille, c’est énorme, a savouré le dirigeant marocain, avant d’évoquer son enthousiasme lorsqu’il regarde jouer les joueurs qu’il a su attirer. L’autre jour, je regarde Italie-France, je vois Adrien Rabiot mettre un doublé et je me dis qu’il joue à Marseille. Rabiot ! Tu prends le Danemark contre l’Espagne, je vois Højbjerg capitaine. Højbjerg ! Ramener des mecs d’un certain niveau dans un effectif où tout n’a pas été simple, c’est une satisfaction. Ce sont des mecs de poids. On a posé la première pierre. Des regrets ? C’est peut-être trop tôt pour en avoir. Tout ce qui a été fait, notamment l’an dernier, je le referai, car il y avait une raison. »