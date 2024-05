L’OGC Nice confirme le départ de Francesco Farioli

Par le biais d’un communiqué, publié ce jeudi soir, l’OGC Nice a confirmé le départ de son entraîneur Francesco Farioli. Comme nous vous l’annoncions ces dernières heures, le technicien italien de 35 ans est le nouvel entraîneur de l’Ajax. «La situation était très claire pour nous dès le début : à partir du moment où les intérêts de l’OGC Nice seraient protégés, nous ne fermerions pas la porte à un départ de Francesco. Les discussions ont été rapides car nous avons trouvé une solution satisfaisante pour toutes les parties. Je tiens à remercier Francesco pour le chemin que nous avons parcouru ensemble. Il est un grand professionnel et une personne de grande valeur», a tout d’abord avoué Jean-Pierre Rivère. «Nous lui avions fixé un objectif : ramener le club en Coupe d’Europe. L’objectif a été atteint car nous allons disputer la Ligue Europa la saison prochaine, après une belle 5ème place. Ce qui nous permet de poursuivre notre projet avec ambition. L’aventure était belle et désormais, nos chemins se séparent. Nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau challenge qu’il s’apprête à relever à l’Ajax et pour la suite de son parcours», a de son côté déclaré Fabrice Bocquet, Directeur général du Gym.

Au sein du communiqué, Farioli a, lui aussi, tenu à remercier l’ensemble du club après son passage sur la Côte d’Azur. «Ça a été un honneur immense de défendre ces couleurs. L’OGC Nice est le premier club du Top 5 européen à m’avoir donné ma chance. Nous avons fourni beaucoup d’efforts tous ensemble, nous avons souffert. Cette saison, il y a eu beaucoup de hauts et quelques bas, mais nous les avons surmontés avec unité et en nous serrant les coudes. Nous nous sommes battus ensemble jusqu’à la dernière minute du dernier match et nous avons été récompensés, en atteignant notre objectif. Je remercie les dirigeants, le staff, les joueurs et, bien sûr, les supporters. Je ne vous oublierai jamais, Issa Nissa !» Une nouvelle page s’ouvre officiellement du côté du club azuréen…