OM : Gignac s’enflamme pour Roberto De Zerbi

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Roberto De Zerbi ne devienne l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le dossier étant proche d’être bouclé, les supporters marseillais commentent l’arrivée du technicien italien, libre depuis son départ de Brighton. Un ancien joueur de l’OM a, de son côté, décrypté le style du coach de 45 ans : André-Pierre Gignac. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avant-centre de 38 ans est totalement sous le charme de Roberto De Zerbi.

«De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, c’est du Guardiola. Ça sort le ballon avec les deux centraux dans les six mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et 10, et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’installer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps, mais il faut laisser s’installer», a expliqué Gignac, avant d’émettre un doute. «Le seul hic que je mettrai, c’est que tu peux être dans un bon jour, dans un mauvais jour, mais si l’équipe n’est pas dans un bon jour techniquement, c’est un coup de 4-1, 4-2 (…) Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer, il est têtu», a-t-il ajouté. En attendant l’officialisation, Roberto De Zerbi alimente les discussions en Provence.