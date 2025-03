José Fonte monte au créneau pour défendre Fonseca

Au cœur de la polémique après avoir hurlé au visage de l’arbitre Benoît Millot lors de la rencontre OL-Brest, Paulo Fonseca risque une lourde sanction. Malgré ses excuses publiques, le technicien portugais sera sanctionné par son club, comme l’a confirmé le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme. En attendant la décision de la commission de discipline prévue mercredi soir, Fonseca a même adressé une lettre aux arbitres pour exprimer à nouveau ses regrets.

Mais face aux critiques, José Fonte a pris sa défense. L’ancien défenseur portugais a tenu à rappeler le professionnalisme de son compatriote et ancien entraîneur au LOSC: « Paulo s’est toujours montré comme une personne respectueuse, polie et professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui l’ont côtoyé le savent. C’était une situation anormale et exceptionnelle et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais. »