OM : Lirola et Sampaoli éteignent la polémique Milik

C'est la question du moment. L'Olympique de Marseille joue-t-il mieux sans Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais débarqué il y a presque un an en provenance du Napoli. Contre Nantes, l'ancien de l'Ajax était absent du onze titulaire concocté par Jorge Sampaoli et on a retrouvé les Phocéens du début de saison.

Mais quel est le problème ? Les soucis de l'OM ne datent pas vraiment de l'incorporation du Polonais mais plus à partir de l'enchaînement de rencontres tous les trois jours et la deuxième journée de Ligue Europa contre Galatasaray. Pour autant, c'est un vrai sujet. Pol Lirola a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

N'importe quel joueur qui n'a pas les qualités de Payet aurait du mal

« Les attaquants vivent du but, si parfois Milik peut avoir des matches compliqués, ça reste un grand joueur. Les attaquants, quand ils sont bloqués, il suffit d'un but ou deux pour repartir de l'avant et on espère qu'il marquera plein de buts », explique l'Espagnol, avant d'être rejoint par son entraîneur.

« Oui, mais ce n'est pas particulièrement Milik, mais un numéro neuf avec les mêmes capacités ou différentes de celle Payet en 9 aurait du mal. C'est un meneur de jeu qui joue plus haut. À chaque fois que la balle passe par Payet, elle passera pas un autre joueur plus haut sur le terrain. Ca aide le volume offensif quand on s'installe dans la partie adverse on est plus proche, aussi pour la récupération. Payet ressemble plus aux joueurs du milieu, c'est plus simple pour lui. Pour Milik, il y a aussi son absence lors de la préparation qui lui a fait perdre la continuité dans le collectif. Il faut trouver comment l'équipe ne perd pas (le contrôle, ndlr) quand on joue avec un neuf dans l'équipe », a avancé Jorge Sampaoli. On verra qui débutera devant contre Brest.

