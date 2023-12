Énorme coup dur pour une cible mercato de l’OL

Ce matin, L’Équipe a fait le point sur les cibles du mercato de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien veut renforcer quasiment tous ses secteurs de jeu. Et pour l’entrejeu, les noms de Guido Rodriguez et de Rade Krunic ont été évoqués. Malheureusement pour les septuples champions de France, l’une de ces cibles risque fortement d’être abandonnée. En effet, le Betis a annoncé une grosse blessure pour Guido Rodriguez.

« Guido Rodríguez a subi une fracture du péroné distal de la jambe droite lors de l’entraînement d’hier matin. Après les évaluations et les examens complémentaires effectués par les services médicaux du club, il a été décidé de procéder à un traitement chirurgical de la blessure. Le joueur a été opéré avec succès cet après-midi par les docteurs Muela, Montilla et Ribera à l’hôpital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Le pronostic de la blessure dépendra de l’évolution post-opératoire et de la rééducation ultérieure », indique le communiqué. Et Estadio Deportivo indique que l’Argentin devrait être absent entre deux mois et demi et trois mois.